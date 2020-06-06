石油輸出國家組織（OPEC）與俄羅斯領銜的產油國聯盟6日舉行會談，可望同意將現行原油減產協議再延長1個月，國際油價再受激勵，5日飆漲超過5％，兩大原油期貨合約周線連6紅。

OPEC與俄羅斯產油國聯盟組成的OPEC＋，先前協議在5-6月每日減產970萬桶創新紀錄，以支撐因新冠疫情崩盤的油價，而自7月起到今年底的減產量，將縮至每日770萬桶。

不過OPEC＋消息人士透露，沙烏地阿拉伯和俄羅斯兩大油國龍頭取得共識，將目前的減產規模延長至7月底，但利雅德當局曾考慮延到8月，甚至是12月。

消息人士指出，OPEC＋將在6月稍晚重新評估局勢，再決定是否進一步擴大減產。而據OPEC＋草擬的宣言顯示，聯合部長級監督委員會（JMMC）預定每月集會一次直到12月，來檢驗市場情況。

美國總統川普憂心美國頁岩油業崩潰，4月施壓OPEC＋達成減產協議。之前放話要自沙烏地撤軍的川普，在OPEC＋周六會談前告訴沙國與俄羅斯領袖，他對油價回彈很滿意。

OPEC＋幾乎篤定延長減產的消息，再度給國際油價帶來利多，加上美國5月非農就業報告傳佳音，失業率意外從4月的14.7％回降到13.3％，5日油價大漲，漲幅逼近6％。

上周五倫敦布蘭特原油期貨收漲5.8％，報每桶42.30美元；紐約西德州中級（WTI）原油期貨收漲5.7％，報每桶39.55美元。布蘭特期油和WTI期油上周漲幅，分別為19.2％、10.7％。

布蘭特期油自5月29日以來累漲17％，觸抵3個月高點，讓俄羅斯等產油國略為鬆一口氣。該合約自4月22日崩跌至每桶15.98美元的低點後，至今價格已反彈超過1倍。

產油國減產，加上各國的防疫封鎖措施陸續解封，燃料需求可望回溫，布蘭特期油和WTI期油連續第6周收紅。

(工商 )