南美第一大國巴西的新冠肺炎死亡人數持續攀升，已躍居全球第三，世界衛生組織（WHO）警告拉丁美洲政府過早解封有其風險，引發巴西民粹總統波索納洛（Jair Bolsonaro）不滿，痛批世衛組織政治偏頗揚言退出。

巴西單日新冠肺炎死亡人數創新紀錄，24小時內有1,437人病故，致使該拉美最大經濟體的新冠總死亡數，在4日正式超越義大利躍居全球第三，僅次於美國與英國。

但波索納洛仍持續施壓要求各州盡快解除隔離令，聲稱經濟損失的嚴重性勝過公共衛生風險。

巴西單日死亡數和確診數上升之際，執意鬆綁社交距離命令，世衛組織發言人哈里斯（Margaret Harris）被問到相關問題時回應表示，疫情傳播速度放緩是解封的關鍵條件。

波索納洛5日對記者表示，巴西考慮退出世衛組織，除非WHO不再是「立場偏頗的政治組織」。

在意識形態上堪稱是波索納洛盟友的美國總統川普，5月時揚言與世衛分道揚鑣，中止雙方關係，川普指控世衛已淪為中國傀儡。

波索納洛無視新冠肺炎對公共衛生的威脅，又力主各州盡快解除隔離措施，引發巴西各黨各派抨擊，部分人士斥責他利用疫情危機破壞民主制度。

巴西最大報「聖保羅頁報」（Folha de S.Paulo）在頭版社論特別點出，自波索納洛形容新冠病毒不過是「小流感」至今過了100天，但這種病毒「每分鐘就殺死一名巴西人」。

巴西新冠病毒確診人數在4日突破60萬，截至6日周六將近64萬6千人，死亡人數總計超過3.5萬。

拉美地區人口最稠密的國家巴西與墨西哥，新冠病毒新增感染數也是該區最多，但秘魯、哥倫比亞、智利、玻利維亞等南美國家的疫情亦見升溫，總計拉美地區有超過110萬人感染。

(工商 )