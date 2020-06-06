受到全球新冠病毒疫情大流行影響，投顧公司表示，有景氣先行、消費性指標的英國紅酒指數(Liv-ex 100 Fine Wine)已連2個月下滑，截至4月底的數值為298.46，已連續2個下滑，四月較上月下滑0.30％，已比3月的1.06％跌幅為緩，主要反應各地透過封城、鎖國的效應；富蘭克林投顧預測，5、6月以後的紅酒需求可望跟著股市復甦。

富蘭克林證券投顧表示，傳統上，英國紅酒指數與摩根士丹利世界股價指數多呈現正向連動，上半年全球經濟受到疫情衝擊而陷入衰退，各地封城以及人們對健康的擔憂也會影響到紅酒需求；然而，以全球股市的表現，在各國政府大舉祭出貨幣和財政政策救市下，3月底已領先紅酒指數而開始明顯反彈。

台經院景氣預測中心副主任邱達生表示，景氣下行風險時，民眾對耐久財、奢侈品出手都特別謹慎。

富蘭克林華美投信投信表示，新冠肺炎疫情對大陸白酒品牌影響分化較大，高端白酒品牌業績靚麗，次高端和地方品牌受衝擊較大，主因是商務宴請、婚慶聚會需求基本凍結，預估疫情對白酒影響可能持續到第3季度。

全球疫情大流行衝擊紅酒在內的消費市場，所幸受惠於全球政府積極救市、累計推出的財政及貨幣寬鬆政策規模超過18兆美元，加上疫情趨緩讓各國陸續重啟經濟，激勵全球風險性資產連兩個月強勁反彈。

富蘭克林證券投顧建議，全球股市V型反彈過後，預期未來走勢可能趨緩且震盪加大，6月焦點將轉向實質的基本面復甦，包括新訂單及就業改善情況，6月下旬至7月是第2季財報公布，若有利多傳出有利推升多頭續揚；反之，若景氣復甦力道不如預期，預期各國政府將擴大寬鬆或釋出更鴿派的前瞻指引，扮演下檔支撐。

(中時 )