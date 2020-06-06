美國新冠肺炎確診、死亡人數皆高居世界首位，現在又爆發種族衝突，停業數周的企業更奄奄一息，科法斯預估，疫情將上暴動，將使美國企業破產數激增，消費信心受到打擊，進而大幅下修今年全年GDP至負5.6％，較2月GDP為1.3％的預測值，下修了6.9個百分點，不僅是2008年金融海嘯以來首次衰退，失業率也攀升至14.7％，是二次世界大戰以來最高水準。

科法斯也預估，中國大陸全年經濟成長率從先前5.8％下調至1.0％，台灣則從2.2％下調至0％(零成長)；科法斯表示，先前中國大陸封鎖，造成全球「供給面」出問題，而美國為全球最大需求國，疫情與暴動對經濟重創，影響的是全球「需求面」，經濟蕭條加上陸美貿易戰的升溫，都讓全球經濟復甦之路更加崎嶇難行。

全美各州逐漸重啟經濟，科法斯認為，抗議活動的人群聚集和疏於採取社交距離措施，可能使疫情防控的努力與成果付諸東流，一旦疫情捲土重來，重啟經濟的進程就會戛然而止，甚至發生逆轉。

美國抗議活動「打、砸、搶」等暴力行為，使一些企業損失慘重，而已經停業數周而奄奄一息的小企業，更深受暴力之害，陷入危險境地；科法斯預計，企業破產數量將比 2019 年激增 43％，為 2009 年以來最大增幅；此外，疫情衝擊就業市場，已經影響到家庭收入，而抗議活動則使消費者信心雪上加霜。

台經院景氣預測中心副主任邱達生表示，景氣谷底應該落在今年第2季，但美國暴動不能拖太久，會讓復工延宕、公司部門無法正常營運，不僅讓經濟落底增添變數，也連帶影響出口為導向的台灣。

科法斯亞太經濟學家Carlos坦言，今年調整台灣的GDP預測上面臨壓力，是最難預測的一次，因為台灣為出口導向國家，受陸美貿易戰影響，第1季的出口數據反而受惠，其他國家將中國生產暫時轉移至台灣生產；展望未來，現在密切注意全球第二波疫情，若經濟出現更明顯萎縮，台灣今年經濟成長就會面臨挑戰。

(中時 )