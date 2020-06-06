美國連鎖藥局積極預備更多流感疫苗並且向藥廠增加訂單，以因應10月的流感高峰期，另也預期在第二波新冠肺炎可能引爆的疑慮下，美國人民接種疫苗的意願應會大增。

美國最大連鎖藥局之一的CVS Health Corp表示，正在確認能取得足夠流感疫苗，因為預料會有更多人接種疫苗，以避免感染流感。

另一家連鎖藥局Rite Aid也將流感疫苗的採購量提高40％，沃爾瑪（Walmart）和Walgreens Boots Alliance皆認同會有更多美國人接種流感疫苗的看法。

疫苗藥廠也同樣大量增產以因應需求。澳洲疫苗製造商CSL旗下的Seqirus指出，客戶需求已經躍升10％。英國藥廠葛蘭素史克（GlaxoSmithKline）也提及，已作好提高產量的準備。

路透／Ipsos在5月13～19日針對4,428位美國成人所作的調查，結果顯示約60％的受訪者擬於今秋接種流感疫苗。相較之下，過去願意接種疫苗的受訪者僅占不到一半比重。

(工商 )