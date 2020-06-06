美國就業數據意外強勁，令外界預期美國經濟可能已從新冠肺炎疫情中逐漸復甦，進而激勵美股5日氣勢如虹，其中那斯達克指數重返歷史新高，道瓊工業指數則是暴漲逾8百點。

美國公布5月就業人口新增250萬、失業率也降至13.3％，讓市場大感驚喜。不過發布該數據的勞工統計局也坦承，由於統計失誤，未能把留職停薪人口納入，導致5月失業率遭到低估，實際失業率恐將超過16％。也犯類似錯誤的4月失業率，若經修正後也逼近20％。

儘管美國失業率現今仍處歷史高位，但由於就業人口意外激增，凸顯全美各州解封後，經濟正加快腳步邁向復甦，也為5日美股注入強心針。

以科技股為主的那指5日收高2.06％至9,814.08點，它在盤中一度升抵9845.69點，超越在2月19日締造的前次歷史高點。該指數自3月低點迄今已強彈43％。

另外道瓊工業指數也勁揚829.16點收在27,110.98點，漲幅3.15％，標普500指數則攀高2.62％，以3193.93點報收。

(工商 )