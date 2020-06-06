新冠肺炎爆發以來，民主黨準總統候選人拜登獲得來自醫療保健人士的捐款激增，這也反映美總統川普對新冠肺炎疫情的態度令人捏把冷汗，令這段期間承壓的醫療保健業人士更加不放心，對拜登的支持大幅提升。

「響應政治中心」數據顯示，在2020選舉期間，醫療保健業共捐款380萬美元至拜登陣營和支持他的外部團體如超級政治行動委員會（super PAC），其中藥品與保健產品業合計贊助260萬美元。

2020年4月，美國許多州皆開始實施封鎖，募款巡迴活動大幅減少，但這段期間，拜登與支持他的團體仍從醫療保健業籌得逾68萬美元，其中民主黨長期支持者基亞尼（Joe Kiani）一口氣簽出六位數支票，此人也是醫療設備商Masimo執行長。

反觀川普與支持他的PAC在此次選舉獲得保健專業人士捐款約240萬美元。4月川普與外部委員會僅獲該行業4,500美元的捐款。

(工商 )