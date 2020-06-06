新冠肺炎爆發以來，民主黨準總統候選人拜登獲得來自醫療保健人士的捐款激增，這也反映美總統川普對新冠肺炎疫情的態度令人捏把冷汗，令這段期間承壓的醫療保健業人士更加不放心，對拜登的支持大幅提升。
「響應政治中心」數據顯示，在2020選舉期間，醫療保健業共捐款380萬美元至拜登陣營和支持他的外部團體如超級政治行動委員會（super PAC），其中藥品與保健產品業合計贊助260萬美元。
2020年4月，美國許多州皆開始實施封鎖，募款巡迴活動大幅減少，但這段期間，拜登與支持他的團體仍從醫療保健業籌得逾68萬美元，其中民主黨長期支持者基亞尼（Joe Kiani）一口氣簽出六位數支票，此人也是醫療設備商Masimo執行長。
反觀川普與支持他的PAC在此次選舉獲得保健專業人士捐款約240萬美元。4月川普與外部委員會僅獲該行業4,500美元的捐款。
(工商 )
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。