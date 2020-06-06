彰銀改選，除了ISS之外，據了解另一家外資機構Glass Lewis亦支持公股過半，至此兩大權威外資機構均支持以財政部為首的公股陣營取得過半席次，至於支持的方式，有別於ISS支持「3加2」，Glass Lewis則支持公股陣營取得4普董、1獨董。

據知情人士透露，對於公股陣營所支持的3普董與2獨董，在普董方面，ISS所支持的清一色為法人董事，包括現任董事長、總經理凌忠嫄、黃瑞沐，以及台灣經濟研究院院長張建一等三位法人董事候選人，均獲ISS支持，而獨董候選人方面有律師背景的林志潔，則最受好評。而台新金所提名的3普董、1獨董，包括現任常董吳澄清，以及台新金所提名的自然人董事陳淮舟、法人董事林政憲都在名單之上。

而對於獨董提名人選，ISS支持公股所提名的林志潔、劉克宜，以及台新金所提名的潘榮春；至於Glass Lewis，在普董方面，除了彰銀董事長、總經理凌忠嫄、黃瑞沐，以及台灣經濟研究院院長張建一之外，另也支持國庫署長蕭家旗等4位公股所推派的法人董事，而公股的獨董代表方面，ISS則支持游啟璋，這是兩家外資機構對公股提名人選支持的不同之處。

(工商 )