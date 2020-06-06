1名男性網友日前在PTT板上，分享自己與性愛友人的經驗談。他透露性愛友人與相處伴侶有很大不同之處。在這位網友的觀念裡，他認為性愛友人是可以各取所需的，但也並非像嫖客與性工作者購買時段進行活塞運動的情況，2人ㄧ樣會有情感的建立但卻些許不同。他表示仍會和性愛友人做共同的事，像是上課、吃飯、打工等等，甚至住在同個屋簷下。他提出4大要點，來說明為何自己會與友人持續長達4年的性愛關係，只因各自結交另一半才好聚好散。

男網友認為與性愛友人是在嘿咻上的契合度高，彼此可以各取所需，嘿咻的過程中就真的只有簡單性愛，2人並不需要在心靈程面上，有一定的契合程度存在。(PTT截圖)

根據此名男網友的實際經驗談，他在結交女性伴侶前，曾與1為女性愛友人長達4年之久的需求情感。他提出4大要點來證實自己的想法，他認為與性愛友人是在嘿咻上的契合度高，彼此可以各取所需，嘿咻的過程中就真的只有簡單性愛，2人並不需要在心靈程面上，有一定的契合程度存在。

肉體的渴望是男女都需要的，但性欲大發且感受到寂寞的時候，2人馬上就可以共赴摩鐵叫的呼天喊地，對方的臉上有什麼激情都不需要過於在乎，就是只要有解決滅火問題即可。他舉例，某幾次性愛友人需回家鄉探望親屬，男網友就自己嘗試DIY，持續不斷連射後子彈耗盡，卻得來性愛友人的調侃說道：「原來我也會沒彈藥。」

男網友進ㄧ步解釋， 2人已經相當熟悉彼此，在運動過程中都可以知道對方的面孔可以順利進行，男網友還提出若是自己知道的臉孔越多，當然對1個人興趣就會逐漸消失，所以他認為熟悉也是支撐2人4年嘿咻的關係。

現今社會下，男網友認為2人彼此有嘿咻的經驗，也不足以構成心靈真的有契合的關係，他表示只當下很想有大GG或黑穴來填滿自我而已。最後，他表示與性愛友人的1次活塞過程，令男網友真的難以忘懷，他回憶起性愛友人在服用過藥物後，自己向男網友表示可以進入大解放，男網友聽得感動萬分，也因此與性愛友人一天整天的課程都沒去，前後欣賞了數次的熱液從黑洞裡流出，而且性愛友人還大方的上演自挖戲碼，讓男網友的巨物持續堅硬數個小時。

(中時電子報)