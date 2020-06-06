男網友在PTT板上求助表示，該如何與基督教的女生交往?因為目前交往的對象是有信仰的。他很苦惱的說明，前幾日在吃完飯要將女友帶往自家住處嘿咻時，瞬間被澆了冷水，男網友希望在板上有同樣信仰，或者跟自己有相同狀況的男性可以給予自己良好建言。

男網友希望在板上有同樣信仰，或者跟自己有相同狀況的男性可以給予自己良好建言。(PTT截圖)

1名男網友在PPT上傻言的表示，他日前本與剛交往不久的女友約見面，就在看完浪漫電影與吃飯完的行程後，他將女友帶回自己的家，經過交談甚歡的主題話題後，氣氛裡充滿許多情色泡泡，他順時將女友壓在床上，脫去她身上所有衣物，自己也展現體格健壯的體魄後，準備替她進行愛的刺擊術時，她突然變的理性，2腳轉成內八型態，關閉2腿之間的大門，起身向我說不行我是基督徒無法接受婚前性行為，男網友的刺槍瞬間變得柔軟彎曲，自己當下興奮感覺迅速消失怠盡。

有網友安慰此名男子表示，「那你去幹上帝完再來幹她就行得通了，選我正解」，「跟她說今天上帝放假，看不到，來吧！！」，「你説這不是性行為，而是開光去除惡運」，「等禮拜天上帝放假啊」。也有網友ㄧ本正經說道，「事實上這不就是性觀念不和嗎，如果真沒有討論空間的話，就分分了事吧，性自主權不是只有不想做愛的自主，想做的自主也是其中的一環………」還有網友認為應該是信念的不同，因此建議此名男網友可以嘗試跟女友說，「我信奉撒旦，我們兩方終歸一戰！來吧！」

(中時電子報)