民進黨市議員王世堅也是讓「韓流」竄起的重大功臣之一，這次罷韓結果，是否意味「扶龍命」不再？網回：是先知！（摘自ptt）

今（6日）晚間罷韓結果出爐，高雄市民以939,090高票罷免現任市長韓國瑜，寫下歷史新頁。不過回到當初，民進黨市議員王世堅也是讓「韓流」竄起的重大功臣之一，也被網友冠上「扶龍王」的稱號。面對這次罷韓結果，是否意味「扶龍命」不再？網回：是先知！

罷韓結果令人相當震撼，高雄市長韓國瑜被高票罷免成功，有網友就在PTT上以「扶龍王其實不扶龍，是先知？」發文說，「當初覺得扶龍王世堅那種潑婦罵街的問政，真的超像小丑 在質詢當時還在北農當總經理的韓導那段，更是成為韓粉心中信仰泉源」，開始他扶龍王的本命。

不過原PO接著指出，「時至今日...當初扶龍王罵最兇，幾乎視為仇人的的柯P、韓導，一個現在民調墊底，一個今天成為台灣史上被罷免第一人。」問廣大網友，有沒有扶龍王其實不扶龍，是先知的八卦？

貼文一出，網友表示「KMT的天敵，先捧高摔才重」、「堅哥真的強」。網友指出，「本來就是啦，王世堅除了質詢浮誇了點，其他根本沒什麼值得批評。當初質詢的時候，韓導就是問題都不正面回應只會耍嘴皮。」

不過有人說「王和韓感情很好好嗎？」、「沒有，賽到的」、「韓當初就是直球對決才受歡迎，不像當市長時...」。

(中時電子報)