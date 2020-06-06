股市大漲你手中的股票卻動也不動？股票的檔數變多，強的股票天天漲，弱的股票反而不會動，到底怎麼選股呢？

本周主題教你繼續跟著小英總統走，看懂小英520政策台股可以很輕鬆！認識六大核心戰略產業，飆股可能都在裡面。小英政策喊的金句「台灣會贏」，既然台灣會贏，股市怎麼會輸呢？跟著小英走，看懂這波趨勢。

什麼是六大核心戰略？

1、強化資訊及數位相關產業。

2、發展資安產業。

3、生物及醫療科技產業。

4、軍民整合的國防及戰略產業。

5、加速發展綠電及再生能源產業。

6、建構足以確保關鍵物資供應的民生及戰備產業。

生物及醫療科技產業，因為疫情擔當第一波，跟防疫有關第一個直覺就是口罩，第二區間是疫苗，第三則是檢測，未來的世界有可能必須檢測通過才能出國，疫情過後也許會有更多相關法令出來，下半年提供試劑行情可能不會這麼快結束。

這一輪口罩的公司營收的確有上來，像是相關的恆大、敏成，操作上如營收有上來但股價不漲可能相對要小心，做快篩的瑞基、金萬林、普生、寶齡…等，疫苗則是國光生、高端疫苗，都是列入可觀察名單之中。

國防戰略除了漢翔、台船，投資人不認識的軍工股包含了航太機身及引擎結構零組件廠的駐龍及低軌道衛星零件、控制飛行器的航太致動和伺服閥的公準，再生能源的話題炒了好多年，股價依舊平穩，瞄準風力發電相關類股勝率就能提高，包括離岸風電水下基礎工程的世紀鋼及輸配電工程的中興電等。

最後一項則是蔡總統在就職演說提到的，強化資訊及數位相關產業，以台積電為龍頭來尋找誰是產業的關鍵地位？資安產業想到什麼嗎？國內最大系統整合商敦陽或佳世達集團，提供企業網路架設、系統安全、管理、備援等服務的聚碩，都是政策下可能受惠的族群。

至於下周看盤重點：這周因為季線正式翻揚，未來逢拉回都會有相對應的支撐，季線是主導一個季度，表示今年下半年還是樂觀，有可能就一路漲到年底，周K線平台突破，上周低點10719成為未來的轉折對照位，只要不跌破都是維持多頭，也就是說不要任意去放空。

操作方向強勢股創新高後拉回操作，重線型不重族群，因為很多族群在發動卻不見得一起發動，需在族群中選擇線型最強的，選擇剛剛穿越季線的優質族群。觀察股票如瑞基、愛普、嘉晶、昇佳、ABC-KY、精測等。

(中華財經台/中華金融周報)

(中時電子報)