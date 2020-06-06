高雄市長韓國瑜遭罷免後，6日晚間傳出，一向挺韓的高市議長許崑源，在住處墜樓身亡，確認已無生命跡象，遺體送至殯儀館。

消息傳出，國民黨台北市議員羅智強表示震驚不捨、難過的說不出話來！

※自殺警語

中時電子報提醒您，自殺解決不了問題，給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：0800-788995；生命線協談專線：1995

(中時電子報)