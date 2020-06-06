蔡正元臉書。

罷韓投票落幕，根據中選會統計，同意罷免票高達近94萬票，韓國瑜確定遭罷免；而過去一直支持韓國瑜的高雄市議會議長許崑源卻在今晚傳出墜樓身亡，對此，前立委蔡正元在臉書上表示，許崑源是「殉國殉黨」！

蔡正元表示，許崑源在韓國瑜被罷免後結束自己的生命，用最深沉的大悲無語表達最壯烈殉國殉黨！

(中時電子報)