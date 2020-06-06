許崑源墜樓身亡 蔡正元悲慟：殉國殉黨！ 22:562020/06/06 中時電子報 鄭年凱 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 高雄市議長許崑源。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 蔡正元臉書。 罷韓投票落幕，根據中選會統計，同意罷免票高達近94萬票，韓國瑜確定遭罷免；而過去一直支持韓國瑜的高雄市議會議長許崑源卻在今晚傳出墜樓身亡，對此，前立委蔡正元在臉書上表示，許崑源是「殉國殉黨」！ 蔡正元表示，許崑源在韓國瑜被罷免後結束自己的生命，用最深沉的大悲無語表達最壯烈殉國殉黨！ 心繫罷韓投票、臉書滿PO韓政績 許崑源抱憾亡 (中時電子報) #許崑源 #蔡正元 #殉國 #殉黨 #韓國瑜 也許您會感興趣 政治熱門新聞 高雄市議會議長許崑源 墜樓身亡 - 政治 罷韓通過 韓國瑜下一步曝光？網驚呆：開始了！ - 政治 高雄議長許崑源墜樓身亡...高雄市警局回應了！ - 政治 直播》議長許崑源今晚墜樓身亡 韓國瑜抵達殯儀館弔唁 - 政治 韓國瑜為何被高雄人罷免？王淺秋曝98字心聲... - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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