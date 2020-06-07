位於中興新村的虎山藝術館，由經營團隊「邁絡藝能」1年多以來的推廣研習、藝術策展經營有成，受到藝文愛好者的肯定。迎接6月份的大展「渾染天成」天染工坊生活美學展，由陳景林與馬毓秀共同創立「天染工坊」的師生聯展，這次策展任務由工坊年輕團隊負責執行，因此展出富有創新與驚喜，自即日起展出至6/28。

隨著疫情逐漸受到控制，加上陳景林在工藝美術界深耕所建立的好人緣，與會的貴賓來自全國各地熱烈參與開幕盛會。

陳景林回顧三十多年投入染織的想望，特別強調，生活美學的經營沒有捷徑，只有在本職學能上日漸增進才能使產品不斷提升！文創絕不能依賴專案補助，更不能依賴公關公司的技術操作，歸根究柢還是要回頭審視基礎知識與基本能力是否扎實？「形之美、色之雅、質之優、技之精、用之當」是天染前五藝，五藝之外的六藝將更困難，它是什麼？我稱它「史之見」，即染織的歷史觀，須要多讀、多看、多比較才能擁有的智識，是項使命也是件大工程。

虎山藝術館位於中興新村大會堂後坡上，藝術館後山銜接著虎山文學步道，是深具人文特色的良好藝文展演與休閒空間。陳景林表示，歡迎大家到虎山藝術館參觀，同時順便走訪中興新村、一個絕無僅有，也不可能再複製的美麗花園小鎮。

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