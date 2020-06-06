在高雄市長韓國瑜罷免案確定通過後，相當支持韓國瑜的高雄市議會議長許崑源，傳出在高雄市四維路大樓住處跳樓自殺，當場死亡，目前警方已封鎖現場正進行調查，目前遺體將送往九龍葬儀社。

高雄市政府警察局表示，本市議長許崑源於今（6）日晚上8時45分自住家跳樓身亡，預備送九龍殯儀館，本局苓雅分局協助處理中。

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(中時電子報)