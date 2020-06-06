罷韓選舉今晚落幕，幾家歡樂幾家愁，卻有憾事發生，高雄市議會議長許昆源晚間驚傳在自家墜樓身亡。國民黨黨主席江啟臣臉書發文表示「無限的哀悼」！

江啟臣在臉書上指出，許崑源議長對於高雄、對於國民黨的情感令人感佩。圖然的離去令人相當不捨，國民黨才剛面對罷免落幕心中激動仍未平息，看到議長驟逝，更加單憂會加深社會對立，希望悲劇就此中止。

江啟臣臉書全文：

無限的哀悼。

許崑源議長對於高雄、對於國民黨的情感，令人感佩。議長的身影，是我們將永遠仰望與敬重！

突然的離去，留給我們無盡的不捨。

罷免過程的激化仍未平息，議長的驟然離世，令我們憂心社會對立情勢加劇。

期望悲劇終止，冷靜情緒。更希望家屬節哀，我們也會全力協助家屬處理議長後事。

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(中時電子報)