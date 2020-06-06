【#LIVE】高雄市議會議長許崑源墜樓身亡，韓國瑜抵達殯儀館

高雄市長韓國瑜遭罷免後，6日晚間傳出，一向挺韓的高市議長許崑源，在住處墜樓身亡，確認已無生命跡象，遺體送至殯儀館。市長韓國瑜回應表示，他感到震驚又難過，呼籲大家千萬要冷靜，政治是一時的，生活還是要過下去。

據ET新聞雲報導，韓國瑜回應表示，他感到震驚又難過，呼籲大家千萬要冷靜，政治是一時的，生活還是要過下去。

【最新】高雄市議長許崑源晚間墜樓身亡 韓國瑜震驚難過趕赴殯儀館｜2020.06.06

(中時電子報)