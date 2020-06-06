綠議員要求專案報告 議長許崑源霸氣回嗆 (YouTube/中天新聞)

罷韓案通過後，高雄市議長許崑源驚傳墜樓身亡，震撼全台。許崑源生前曾因在議會上怒嗆陳菊「妳在囂張啥」出名，被封「霸氣議長」，去年韓國瑜上任出訪拚外銷時，遭綠議員圍攻有賣台疑慮，當場惹怒許崑源，怒戰眾綠議員，更嗆「罵我鴨霸黑金都可以」。

韓國瑜出訪外銷高雄農產品，卻因突然改變行程，進入香港中聯辦與林鄭月娥會面，引發陳致中為首的綠議員質疑，要求訪美前提出專案報告，許崑源聽到後當場發飆，怒批「人家去賣水果，你們硬要把賣台兩字扣在人家頭上，太不厚道」。

許崑源表示，專案報告可以等韓國瑜返台後再提，到時候看要怎樣罵他，或是說他鴨霸、黑金都可以，隨便大家怎麼罵，也讓國民黨議員們士氣大振，紛紛反擊。

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