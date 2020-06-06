高雄市議長許崑源驚傳墜樓，國民黨主席江啟臣今晚得知非常震驚，在臉書表達無限的哀悼。前國民黨副祕書長蔡正元則在臉書表達，「許崑源殉國殉黨！」

江啟臣在臉書發文說，許崑源議長對於高雄、對於國民黨的情感，令人感佩。議長的身影，是我們將永遠仰望與敬重！突然的離去，留給我們無盡的不捨。罷免過程的激化仍未平息，議長的驟然離世，令我們憂心社會對立情勢加劇。期望悲劇終止，冷靜情緒。更希望家屬節哀，我們也會全力協助家屬處理議長後事。

蔡正元也在臉書說，高雄市議會議長許崑源先生在韓國瑜被罷免後結束自己的生命，跳樓自殺身亡，用最深沉的大悲無語，表達最壯烈殉國殉黨！

據悉，國民黨有15位縣市長、19位議長，其中包括高雄市長及議長，如今成為14位縣市長、19位議長，在許崑源身亡後，高雄市議會必須補選議長；對此，黨中央人士說，目前沒辦法想那麼多，先處理許議長後事，再由高雄市黨部與黨團處理。

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(中時 )