高雄市長韓國瑜被罷免，6日晚間傳出挺韓的高雄議長許崑源墜樓身亡，警方已經證實消息，隨後遺體也送至九龍葬儀館，消息曝光後，眾多支持者無法置信，紛紛湧入許崑源臉書哀悼致意，其中不乏許多罷韓網友，難過留言「議長辛苦了，一路好走」。

許崑源最後一次臉書更新，寫道「這一次，誰會是贏家？」，發文不到3小時，就傳出身亡的消息，不少參與罷韓的網友，也湧入許崑源臉書留言悼念，「雖然我是挺罷韓的，可是還是希望不是真的」、「抱病支持到最後一刻，雖然我挺罷韓，但是任何政治上的價值，都比不過生命的價值，生命價值至高無上，希望事情不是真的」、「雖然我罷韓，但是願你一路好走」、「可以放下了，最愛的議長一路好走」。

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