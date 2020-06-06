高雄市副市長李四川。（資料照片）

高雄市議長許崑源驚傳墜樓，高雄市副市長李四川今晚搬行李回台北，在高鐵上接獲噩耗，他哀慟說，許崑源非常挺韓，應是無法對罷免投票結果，此時只能安慰家屬、協助後事，也不知該說什麼。

據悉，前台北縣長周錫瑋與李四川同一班高班，但不同車廂。周也在車上接獲噩耗，難過得說不出話來。

李四川說，許崑源只是輕微中風，眼睛及耳朵略受影響，其餘無礙，前幾天議會開議也出席；議長對市府非常支持，還上網路為韓發聲；今天投票過程，議長的太太還到市府關心，沒想到晚上就發生憾事。

據悉，由於依選罷法，中選會在7天內公告罷免結束，意即中選會也可以下周一就公告韓國瑜失去市長資料，部分住宿舍的市府局處首長包括李四川，今晚就打包行李，提前搬走，只留部分衣物，以免下周一或二突然公告時太匆促。

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(中時 )