高雄市長韓國瑜遭到罷免後，今晚傳出一向挺韓的高市議長許崑源，在住處墜樓身亡，警方已證實消息。對此，民眾黨立委蔡壁如表示，聽到消息感到很震驚，目前不清楚詳細狀況，呼籲大家要愛惜生命。時代力量發言人陳志明也說，聽聞消息感到震驚跟遺憾，罷韓投票已經結果確定，希望不論是支持方或反對方，不要太過情緒反應激化立場。

蔡壁如表示，過去跟許崑源曾有一面之緣，許崑源讓她感覺是一個很霸氣豪爽的人，不清楚是身體因素或其他原因，不論原因為何，罷韓投票結果已經出爐，尊重高雄市民做出的選擇，也呼籲所有人要愛惜生命。

對於高雄市一天內面臨市長被罷免、議長墜樓身亡，蔡壁如說，中華民國台灣民主走到現在相對成熟，除表達遺憾外，相信民主社會還是會滿穩定的，畢竟還有文官體制存在。

陳志明表示，罷韓投票結果出爐，會有很多人期待的結果，這是民主過程，不要立場對立跟激化，不管支持方或反對方應該好好思考這件事，不要有太過度情緒反應，大家是為市政思考，不是立場對立或互相攻擊。

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(中時 )