高雄市長韓國瑜遭罷免，國民黨前主席洪秀柱今晚在臉書表示這場罷免案沒有贏家，是全民皆輸的醜聞；她也期盼黨中央能夠真誠的反省，未來黨內是不是該有一個更完善、更公平的初選機制。

洪秀柱說，尊重高雄市民的選擇，韓市長辛苦了。這場罷免案沒有贏家，是全民皆輸的醜聞，罷免案的過程充滿了醜陋的政治算計與行政的不中立，程序完全違反了民主的基本原則，令人遺憾。

她說，我們看到罷韓團體「超前連署」，中選會選擇視而不見，法務部、教育部到警政署，無一不替罷免方造勢、護航，這一切的作為，根本就是假藉民主之名踐踏民主，製造仇恨對立，已埋下台灣不公、不義、不安的種子。當民主已經失去了基本的原則，這樣還算是「民主」嗎？對於這樣的結果，我們只能無奈的接受。

洪秀柱說，我們深切的期盼黨中央能夠真誠的反省，未來黨內是不是該有一個更完善、更公平的初選機制。我們也替高雄市民將失去一位認真、勤奮的市長而惋惜。祝福高雄市，祝福台灣，祝福中華民國。

(中時 )