有時候驚喜不一定是好事，常在網路上看到傷心的網友分享，想給另一半驚喜，突然出現後卻發現早就被戴綠帽，一名男子為愛飛2400公里，還扮成玩偶熊的樣子，結果目睹女友偷吃，傷心過程全被路人拍下。

分享照片的網友，在推特上面寫道「一對情侶分開2400公里，男生穿著熊玩偶裝想給女友一個驚喜，但他最後卻在過程中發現了一件事」，照片中一名男子穿著全套玩偶裝，一對男女站在他前方的夾娃娃機，男女親密地依偎在對方懷裡，看起來非常甜蜜，但看在玩偶男眼裡，卻相當心寒。

玩偶男目睹女友與別人抱在一起(圖/截自推特)

下一秒女子發現玩偶男，女子隨即掙脫小王懷抱，急忙追上轉頭走掉的玩偶男，女子極力想挽回男友，但玩偶男頭也不回的想走，兩人在路上拉扯，戴綠帽過程被路人全程目睹，在網路上掀起熱議。

許多網友留言對玩偶男表達同情，表示目睹女友劈腿，絕對是人生中最痛苦的事情之一，「默默轉身離開的背影，讓人心酸」、「驚喜變成驚嚇，實在太震撼」、「還有比這更傷心的嗎」、「從日本飛到大陸嗎？真的太悲傷」。

(中時電子報)