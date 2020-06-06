高雄市長罷免案今（6日）正式落幕，最終高雄市民以939,090同意罷免，投下對韓國瑜的不信任票。前國民黨黨主席洪秀柱於臉書上表示對失去一位認真做事的市長感到相當惋惜，對於結果只能無奈接受。更痛批中選會對罷韓團體的視而不見，指出這次選舉沒有贏家，是「全民皆輸」的醜聞。

罷韓結果今日出爐以後，宣告著「韓流」也正式落幕，前國民黨黨主洪秀柱於臉書上表示「尊重高雄市民的選擇，韓市長辛苦了。」

不過洪秀柱顯然對這次選舉結果相當不滿意，她首先指出，這場罷免案沒有贏家，是全民皆輸的醜聞。認為這罷免案的過程中，充滿了醜陋的政治算計與行政的不中立，程序完全違反了民主的基本原則，令人遺憾。

洪秀柱批中選會對罷韓團體的「超前連署」選擇視而不見，連法務部、教育部到警政署，無一不替罷免方造勢、護航。洪秀柱說，「這一切的作為，根本就是假藉民主之名踐踏民主，製造仇恨對立，已埋下台灣不公、不義、不安的種子。」當民主已經失去了基本的原則，這樣還算是「民主」嗎？對於這樣的結果，只能無奈的接受。

面對國民黨再次失立，洪秀柱盼黨中央能夠真誠的反省，希望未來黨內有一個更完善、更公平的初選機制。最後，洪秀柱說「我們也替高雄市民將失去一位認真、勤奮的市長而惋惜。祝福高雄市，祝福台灣，祝福中華民國。」

(中時電子報)