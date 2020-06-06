高雄市議會議長許崑源今晚傳出墜樓身亡的意外消息，民進黨對此表示震驚與哀悼之意，並盼家屬節哀保重。

民進黨今晚發聲明表示，由於相關情形仍有待警方進一步釐清，民進黨呼籲各界應尊重亡者與家屬，不應隨意臆測評論。

※自殺警語

中時電子報提醒您，自殺解決不了問題，給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：0800-788995；生命線協談專線：1995

(中時 )