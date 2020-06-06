高雄市長韓國瑜罷免案過關後，國民黨智庫副董事長連勝文今晚在臉書表示，面對罷選結果，韓市長表達尊重並祝福高雄巿民，這是展現了民主的風度！而罷韓人士說「我們只是收回原本屬於我們的權利」，但他認為，這句話最後面恐怕還少了三個字—「及利益」！

連勝文說，韓國瑜在高雄擋了綠營「親信資本主義」無數成員的財路，保護了民眾的利益，並努力於基礎建設，節省公帑，最後還是不幸遭到「罷韓國家隊」的全力迫害及仇恨煽動！投票結果，韓國瑜離開高雄，但這些把高雄搞到負債三千億，馬路卻有五千個洞的人都要回來了！

他說，新冠肺炎導致許多人生活困難，而政府紓困卻有一大堆問題，但推動罷韓，卻是從中央到地方不遺餘力，這大概是一種民進黨急著幫自己人紓困的概念吧？物極必反，他絕不相信綠營政客及他們龐大的「親信資本主義」成員，可以永遠把持這個國家，把高雄當提款機，予取予求！

連勝文說，希望韓市長休息一陣子之後，能與我們這些老戰友繼續一起奮鬥！國民黨也必須面對，我們從2019年起一路犯的錯誤，導致今天這個結果！我們不能輸昏頭，也絕不能喪志，大家加油！

(中時 )