國民黨籍高雄市議會議長許崑源，今晚驚傳在四維三路住宅大樓墜樓身亡，藍營一片震驚，國民黨團總召林為洲表示哀悼，心中十分不捨且感到傷痛，希望家屬能夠節哀保重，非常感謝許崑源為國民黨在2018年、2020年兩場大選，以及為高雄市民的付出。

林為洲說，許崑源重病在身，一直很關係罷免案，到目前為止，不想去猜測其墜樓身亡原因，心中感到十分不捨，希望家屬能夠保重，同時感謝許崑源過去為高雄市民付出的一切，也謝謝他為國民黨打了兩次選舉，非常感謝。

國民黨立委李德維說，許崑源是位重情重義的人，個性豪爽「阿沙力」，跟高雄市長韓國瑜夫婦要好，今天中常委一同到高雄市黨部，由於議長近日身體不舒服，都由議長太太幫忙跑行程，陪同大家，得知許崑源墜樓身亡消息，大家都極度震驚，也感到嘆息。

李德維表示，許崑源是政壇老將，與國、民兩黨交手這麼久，先前就曾直言不諱地說，「人家盡心盡力做，要民進黨別咄咄逼人、欺人太甚」。

今天陪同黨主席江啟臣召開記者會的中常委、國民黨立委鄭正鈐，得知許崑源墜樓身亡消息，第一時間趕到靈堂，他說，不清楚許崑源這麼做的真正原因，但這是今天最大悲劇，引發國家機器霸凌特定人士，導致民主政治不夠健全的問題，值得深思。

據悉，許崑源在兩週前，曾委由高雄市青年局長林鼎超，找黨內青年整理罷免制度的正當性問題，釐清罷免法修法下修門檻後，民進黨立委又提案建議罷免雙方可政治募款，導致罷免變成一門生意，中選會若放任罷免方提前連署，台灣選舉墜入選不完的夢靨等議題。

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(中時 )