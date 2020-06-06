民進黨台北市議員梁文傑。（陳俊雄攝）

高雄市長韓國瑜遭罷免後，力挺韓國瑜的高市議長許崑源突墜樓身亡，消息令人悲痛。不料，台北市民進黨議員梁文傑竟貼文「嚇死人，是有賭很大嗎？」，立即遭網友痛罵冷血。梁文傑見狀刪文，改貼「在沒有訊息的情況下胡亂揣測，雖然立刻刪文，但這確實是我的錯，也對家屬相當不敬，在此鄭重向大家致歉。」

梁文傑「嚇死人，是有賭很大嗎？」貼文，令網友大怒，在短短11分鐘就湧進200多則貼文，指責梁文傑冷血：「你該去跟人家家屬道歉! 身為公眾人物，卻是這樣的水平」、「非常沒有口德跟同情心，這是人會在第一時間做的事嗎？」、「說話要留口德，人都往生了還說這樣的話」、「道歉有用嗎？傷害已經造成了，民主被你們這群人玩壞了嗎？」、「這就是你的素養！連這種玩笑也開！很有趣？」、「真敢講，死人也消費」、「原來綠色除了是可以被原諒的顏色，也是沒人性的顏色，長知識了」、「民進黨議員的水準。嘆為觀止」、「顏色對了 說什麼都無罪就對了？」、「沒品沒得沒人性」、「贏了面子還要沒有口德？」、「請你不要低估臺灣人對於基本人性的要求，罷免你」。

面對網友強烈反彈，梁文傑趕快刪文，改貼「在沒有訊息的情況下胡亂揣測，雖然立刻刪文，但這確實是我的錯，也對家屬相當不敬，在此鄭重向大家致歉。」

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(中時電子報)