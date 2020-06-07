王浩宇在臉書酸「力挺韓國瑜！高雄市議長許崑源墜樓身亡」 (圖／王浩宇臉書，現已刪除)

罷免韓國瑜通過後，高雄市議長許崑源驚傳墜樓不治，震驚各界，長期監督台北與高雄的民進黨桃園市議員王浩宇對此也在臉書PO文，但卻大酸「力挺韓國瑜」，高雄市議長許崑源晚間墜樓身亡，隨後又秒刪文，被網友灌爆臉書，痛罵「敢做不敢當」、「政治俗仔」。

王浩宇臉書遭網友灌爆 (圖／王浩宇臉書)

網友灌爆王浩宇臉書，痛罵敢做不敢當 (圖／王浩宇臉書)

網友發現王浩宇被批評時，竟酸「韓粉需要發洩出口」 (圖／王浩宇臉書)

王浩宇在臉書PO文「力挺韓國瑜！高雄市議長許崑源晚間墜樓身亡」，遭批評後還嗆「韓粉需要發洩出口」，隨後卻刪除文章，但早已被網友截圖備份，痛罵「敢做敢當，不要刪文啊」、「最好刪光臉書，看你多會刪」、「沒品沒口德」、「政治俗仔」、「我們中壢人選出這種人，跟大家道歉」、「鄭文燦會被你給害死」、「連死人都要消費，人性在哪」、「你會下地獄的」。

王浩宇辯稱自己只是單純提供訊息，網友不買單嗆「會怕？」、「敢做不敢當」 (圖／王浩宇臉書)

事後，王浩宇辯稱自己只是第一時間發文告知支持者相關訊息，單純陳述許議長長期力挺韓國瑜的事實，完全沒有對議長不敬之意，若造成誤會他願意致上最深歉意，更表示任何生命的逝去，無論政治立場為何，都是場悲劇、雙方互相的攻擊均沒有必要，還請許議長的家人節哀。但網友不買單，繼續砲轟：「原來你也會怕哦」、「最好是這樣，第一時間的發文內容顯示你的個性，高雄家務事關你屁事」、「如此有理那就別刪文呀」、「人在做天在看。有種做沒種認？」、「立場不同就能消費 確實符合你的風格 晚上睡的好嗎」，甚至有民進黨支持者看不下去，嗆王浩宇快點退出民進黨，別破壞民進黨形象。

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