高雄市長韓國瑜遭到罷免後，今晚傳出一向挺韓的高市議長許崑源，在住處墜樓身亡，警方已證實消息。民進黨台北市議員梁文傑在臉書分享許崑源墜樓新聞，並表示「嚇死人，是有賭很大嗎？」梁文傑事後疑似驚覺不對秒刪文，並重新發文表達歉意，但引發網友不滿，短短不到20分鐘，湧入近1200條留言，有網友痛批，傷害已經造成，道歉有用嗎？真的很沒品。

針對許崑源墜樓身亡，梁文傑第一時間在臉書發文表示，「嚇死人，是有賭很大嗎？」雖然秒刪文，但已經被不少人截圖。梁文傑隨後又發文表示，在沒有訊息的情況下胡亂揣測，雖然立刻刪文，但這確實是他的錯，也對家屬相當不敬，在此鄭重向大家致歉。

梁文傑雖對評論許崑源墜樓事件評論道歉，但網友不領情，怒嗆「We care Taipei」下一個罷免你；有人留言痛批，「難道藍的都該死嗎？藍的就不是台灣人嗎？就你們綠色最會製造對立」；另外，也有人上傳梁文傑前一篇貼文的截圖酸，刪掉的我們會幫你記得。

(中時 )