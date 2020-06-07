高雄市議會議長許崑源。（資料照片）

國民黨高雄市議長許崑源晚間驚傳墜樓身亡，民進黨桃園市議員在臉書分享此訊息，稱「力挺韓國瑜 高雄市議長許崑源晚間墜樓身亡」。

對此，國民黨數位長簡勤佑在臉書痛批，「王浩宇是沒人性的顏色」。

王浩宇隨後刪除貼文並表示道歉。

※自殺警語

中時電子報提醒您，自殺解決不了問題，給自己機會：

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(中時電子報)