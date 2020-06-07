許崑源墜樓亡 國民黨數位長簡勤佑 痛批民進黨議員王浩宇沒人性 00:042020/06/07 中時電子報 丁世傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 簡勤佑痛批民進黨桃園市議員王浩宇沒人性。（取自簡勤佑臉書） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 高雄市議會議長許崑源。（資料照片） 國民黨高雄市議長許崑源晚間驚傳墜樓身亡，民進黨桃園市議員在臉書分享此訊息，稱「力挺韓國瑜 高雄市議長許崑源晚間墜樓身亡」。 對此，國民黨數位長簡勤佑在臉書痛批，「王浩宇是沒人性的顏色」。 王浩宇隨後刪除貼文並表示道歉。 ※自殺警語 中時電子報提醒您，自殺解決不了問題，給自己機會： 自殺防治諮詢安心專線：0800-788995；生命線協談專線：1995 (中時電子報) #國民黨 #王浩宇 #簡勤佑 #許崑源 也許您會感興趣 政治熱門新聞 罷韓通過 韓國瑜下一步曝光？網驚呆：開始了！ - 政治 高雄市議會議長許崑源 墜樓身亡 - 政治 韓國瑜為何被高雄人罷免？王淺秋曝98字心聲... - 政治 韓國瑜將出招？陳致中驚呼：這事拜託不要！ - 政治 罷韓案通過！看完韓表態 韓粉怒吼：高雄人... - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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