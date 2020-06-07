疫情蔓延下，沒有停止達新重振本業的步調，繼去年稅後淨利、每股盈餘雙創新高後，達新加緊腳步，減資、售土地、汰機台樣樣來，隨之反映在近期上揚的股價……。

老字號雨衣大廠達新，最新的售地處分利益高達53億元，上周完成入帳，可望貢獻EPS26元。

在疫情剛蔓延的2月，達新以83.75億元出售台中2593坪土地，溢價率15.76％；創下台中7期標售最高紀錄，資產股的威力，除了轟動台中地產界，也吸引資本市場的關注。

這次標售案的7期地王，原為達新舊廠，自1993年遷廠後便閒置至今，過去取得成本約7500萬元。「達新很幸運，底標價72.35億元，但後來成交價格比我們預設的高出很多。」達新總經理黃俊嘉笑著說。

他透露，早在2年前，將土地租給宏全國際營運貨櫃市集時，就有出售土地的想法。「老老闆（達新創辦人胡江河）那一代認為有土斯有財；現在第二代經營則想活化資產，不然土地閒置一年要繳3000多萬元的稅。」黃俊嘉直言。

緊接著，公司又於3月宣布擬現金減資30％，資本額從19.8億元降至13.86億元。黃俊嘉表示，未來會繼續活化資產，目前達新在台中工業區有約4000坪土地、台中港有約2萬3000坪土地，「除了自用之外，隨著台商回流，若找到合適的對象，或租或賣都有可能。」

成立投資單位〉買不動產、龍頭股、減資

至於帳上的70多億元現金，黃俊嘉透露，公司已成立一個新的資金投資單位，「未來有幾大方向：一是購置不動產，例如買回舊廠址未來興建的辦公大樓其中一層，二是投資龍頭股，三是退還減資股款與更新軟硬體設備。」

達新1966年起家，本業包括雨具、PP瓦楞板、塗布加工等，創辦人胡江河曾為台塑集團創辦人王永慶的得力助手之一，因此創業初期即入股台塑旗下的南亞、亞太投資等。「南亞持股除了王永慶家族外，達新是最大股東。」黃俊嘉說，去年光是認列南亞與亞太投資股息就有2.28億元，貢獻EPS1.1元。

輝煌時期的達新，可說是亞洲第一大雨衣工廠；股價一度飆至117.5元。「當時光是來自美國沃爾瑪的訂單，一年就可以做到400萬美元的營業額。」黃俊嘉回憶。目前廠房分布台中、緬甸、中國、越南，營運據點包含台灣、美國、日本，員工2500人。

攤開達新財報可見本業遇瓶頸，去年營業利益僅0.42億元，2018年甚至為負值。雨衣大廠榮景不再，主因為中國低價競爭、缺乏行銷，加上產品線眾多，難有效管理。

與達新合作20年的經銷商莘榮負責人張允榮觀察，「達新在30年前實為業界龍頭，產品、服務品質都很好，但近年市場萎縮，眾多品牌加入，導致競爭激烈。」

不只業外積極活化資產，業內則試圖透過開源節流，提升本業競爭力。達新首位非創辦人家族的專業經理人黃俊嘉表示：「這2、3年公司變化大，收掉很多長期沒賺錢的生產線，像是塗布加工、生產塑膠線圈的中國廣東東莞廠等。」雖然東莞廠一年營業額2億元，卻年年虧損2000萬元；且因技術門檻低而被複製。

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(中時電子報)