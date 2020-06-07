正所謂：「相愛容易相處難！」現代人晚婚、不婚、不生，離婚率也日益攀升，近來演藝圈頻傳婚變風暴，前陣子國內藝人何妤玟婚變消息甫剛下檔，隨即又是香港藝人鍾欣潼（阿嬌）與醫生老公結束2年的短命婚。雖說在離婚率最高職業中，演藝人員始終是名列前茅，不過近幾年明星夫妻離婚率之高，讓人看得眼花撩亂，也不禁感嘆現代人輕率結婚、輕易離婚的速食愛情婚姻觀。有關哪些職業離婚率最高？為什麼現代人維繫婚姻這麼難？……等等的婚姻大小事，以下跟著小花平台一起來了解；另一方面，面對婚姻的不確定性，及早做好因應與自保之道，絕對有其必要，聽聽小花平台保險顧問的專業意見和建議。

統計：離婚率最高5行業 你是其中一個？

你知道嗎？原來離婚率的高低與職業有某種程度的關聯。根據一項美國人口普查顯示，從事下列5種職業的工作者，其離婚機率可能較其他職業要高得多：

首先就是藝人或是運動員─除了工作時間不固定外，周遭生活環境誘惑也較一般人要多，容易讓另一半缺乏安全感，更因此經常為了小事起爭執，連帶彼此感情愈磨愈薄，最後走上離婚一途。

其次是醫護人員─近來因為新冠肺炎疫情受到高度關注的醫護人員，給人的第一印象就是工作起來沒日沒夜的、又得24小時隨時待命，想當然耳，很難同時兼顧家庭與事業，而這也成為這個職業離婚率高的主要原因。

第3是觀光業或是服務業工作者─一般來說，選擇投身此兩種行業工作者本身的個性大多活潑外向也比較獨立、很有自己的想法與看法，再加上工作時間不固定，容易讓另一半感到不被需要而缺乏安全感。

(中時電子報)