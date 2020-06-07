今（109）年7月1日開始受到保單責任準備金調降、調高死亡保障門檻等新制上路的影響，不少保單的保費將因此調漲，假設責任準備金利率調降1碼（0.25％），終身壽險保費漲幅約10％、俗稱儲蓄險的還本型商品，漲幅則約15％左右。關於近期有許多民眾也會想是不是趁著保費調漲前，趕快投保一張儲蓄險保單？以下聽聽小花平台保險顧問梁鴻毅的建議。

3族群人適合買儲蓄險

梁鴻毅指出，其實每個人的投資理財方式和風險承受度都不同，有些人會去投資股票、基金或是債券等賺取較高的報酬，但也有許多人擔心風險而選擇儲蓄險作為理財的工具之一，其實理財工具沒有「絕對」的優劣，只有適不適合而已，到底哪些族群適合運用儲蓄險？

首先是「保守族」

想要投資賺穩定的配息但又很怕虧損，有什麼好方法在投入資金後，只要到達一定時間就能確保獲利，最好還能比銀行利息再多些？梁鴻毅表示，不論是股票、基金、債券外幣或是其他各種買賣，一定都是有賺有賠，如果想要以時間來穩穩換取報酬，儲蓄險絕對是只賺不賠的最佳選擇。只是需特別注意的是，儲蓄險滿期前，盡量不要解約，一旦提早解約，有可能領不回完整的本金而造成虧損。

其次是「忙碌族」

不喜歡也沒有多餘時間去研究理財工具，只希望時間一到就可以加減獲得額外的獲利，這是在說你嗎？梁鴻毅提醒，天下沒有白吃的午餐，想要投資獲利又沒時間去學習或是摸索，「這樣情況下如果去投資，可能會有慘痛的投資虧損，而儲蓄險相比其它投資工具來說，只要能確保不動用到資金，就不用擔心會賠錢。」

再者是「傳承族」

你是否經常思考：如何為子女規劃未來的財富、留多一點錢給他們，卻又不知道該放哪兒？「如果有地方可以安心存放，賺取利息之餘還可以節稅，那就太好了。」梁鴻毅分析，在個人資產豐厚時適時購買長年期儲蓄險，透過指定受益人方式同時配合某些條件，讓子女在自己身故後，得以獲得增值過的保險金，「這麼做把部分資金放在相對穩健的儲蓄險裡，不失為分攤風險的好選擇！」

最後，梁鴻毅提醒，在投保前應該仔細想清楚購買儲蓄險的目的為何，同時要評估個人繳費能力，千萬不要因為一時的衝動而造成後續的解約損失！

(中時電子報)