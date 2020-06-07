全球多數國家新冠肺炎疫情趨緩，生活逐漸回歸正常，專家為新生活制定防疫準則的同時，愛愛生活可能也要有些轉變。哈佛大學研究人員建議，愛侶可以試著戴口罩進行床上運動，此外，他們警告人們，避免進行有糞口傳染風險的性行為。

英國《太陽報》（The Sun）報導，哈佛大學的研究人員5月初在內科醫學年鑑（Annals of Internal Medicine）刊登非常有趣的研究評論，有鑑於部分人士可能是新冠肺炎無症狀感染者，為讓民眾在享受性福之餘也能兼顧安全，科學家為愛侶的愛愛生活提供了些許建議。

這份論文特別點名，避免進行「可能導致糞口傳染風險，或是涉及精液、尿液的性行為」。同時，研究人員也明白表示，解封後到處亂睡是不明智的作法。

至於怎麼樣才是疫情之下最安全的性行為方式？研究點名了禁慾，其次是手淫。

研究人員將和別人滾床單定義為「高風險活動」，因為接吻會讓病毒像野火燎原一般傳播開來，不過科學家並不是要提倡杜絕性行為，而是建議愛侶做好預防措施，例如戴口罩。另外，他們也建議使用保險套，因為先前有其他研究在男性精液中發現病毒。

研究指出，防疫新生活中的愛愛人生，衛生仍是關鍵，包括性行為前後要淋浴，使用肥皂或酒精清潔。

(中時電子報)