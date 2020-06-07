娛樂8點半》常有人說港星羅慧娟是周星馳傷最深也是最愛的女人，兩人因《蓋世豪俠》相識相愛，在一起3年間差點結婚，但疑似周星馳劈腿朱茵導致兩人分手；感情失意還遭朋友騙錢負債，最後以為遇到真命天子股票大亨劉志敏，能幸福過下半生，豈料罹患胰臟癌早逝，享年45歲。在她離開後，大家總說周星馳的電影裡，依稀能找到羅慧娟的影子。

羅慧娟從小氣質出眾、外型姣好，在1983年曾參加《香港小姐競選》，到了複賽卻被公司外派只好放棄參賽機會，但沒多久透過在無線台當演員的哥哥羅偉平介紹，開始她的演藝生涯；一開始參與多部知名電視劇，像是《書劍恩仇錄》、《飛躍霓裳》等，還多次與劉青雲和黎明合作。

到了1989年拍攝《蓋世豪俠》，認識當時才華洋溢的周星馳，兩人也假戲真做，這時候正好遇到周星馳演藝事業正要起飛，他們從來沒承認在一起，羅慧娟就默默陪著周星馳從「星仔」變成「星爺」；周星馳的好友導演劉鎮偉受訪時曾提到，在1990年拍《賭聖》時曾聽周星馳說想婚。

羅慧娟一出道就參與多部電視劇，後來也進軍大銀幕。(圖/ 取自中時資料庫，張兆輝攝)

但1992年秋天周星馳和羅慧娟卻登報承認已分手，大家都認為應該是周星馳在1992年拍攝電影《逃學威龍2》，認識女星朱茵兩人對上眼，他腳踏兩條船，導致和羅慧娟3年戀情無疾而終；之後羅慧娟受訪也坦承和周星馳交往3年，照時間推算就是從《蓋世豪俠》結緣。

羅慧娟在感情世界受傷，沒想到連朋友也信不得，在1997年亞洲金融危機，羅慧娟也受到影響，不僅負資產還遭朋友詐騙，把一筆7位數金額交給朋友辦供樓手續，對方卻捲款潛逃；1999年她和朋友到新幾內亞潛水也發生意外，左耳失聰、右耳剩2成聽力，聽力受損的狀況導致她無法正常拍戲，最後轉當主持人和美容顧問。

羅慧娟好不容易遇到真命天子劉志敏，卻在結婚2年後罹癌，真的到另一個世界當「羅天使」。(圖/ 摘自微博)

在遇到劈腿、騙錢和失聰等等糟糕透了的狀況，羅慧娟終於遇到真命天子新加坡股票大亨劉志敏，兩人在2008年結婚，但當她以為自己婚後可以過幸福人妻的生活，又遇到這輩子最難過的噩耗；羅慧娟在婚後2年發現罹患胰臟癌，2012初癌細胞擴散，她與病魔纏鬥到6月30日，最後在新加坡的家中離開人世，享年45歲。

其實在羅慧娟離開後，有一些影迷注意到周星馳後來的電影都找得到羅慧娟的影子，電影《西遊降魔》中舒淇飾演的女主角「段小姐」，就和《蓋世豪俠》時羅慧娟演的珠珠嫁給段飛之後，變成「段夫人」，有種巧妙的關聯；另外段小姐癡戀玄奘，告白想要和他組織一個家庭，卻等到一句「神經病」，而羅慧娟曾在一次受訪聊到結婚的夢想，但當時可能時機不對，無奈地說「為何我對你痴心一片，你卻當我神經病」。

當年羅慧娟和周星馳因《蓋世豪俠》相識相愛，從劇中就能看出兩人不一般的互動。(圖/ 摘自微博)

原來在周星馳作品裡真的找得到太多太多羅慧娟的影子，連常見的「腳踩到香蕉皮滑倒」情節，靈感正是源自於羅慧娟，有一次周星馳在片場看到羅慧娟踩到香蕉皮摔個四腳朝天，受訪時講到這件糗事還笑得不亦樂乎；而周星馳後來拍了一部《美人魚》，巧合的是羅慧娟以前也扮演過美人魚。

星爺電影裡最令人難以忘懷的，就是電影《大話西遊》中至尊寶對紫霞仙子的告白，「曾經有一份真誠的愛情放在我面前我沒珍惜，等我失去才後悔莫及；如果上天能夠給我一個再來一次的機會，我會對那女孩子說三個字『我愛妳』，如果非要在這份愛上加個期限，我希望是一萬年」；但羅慧娟過世前一段影片曾表示，「想人生無憾，好好的去生活，好好去愛」，沒想到《西遊降魔》裡段小姐死前對著玄奘就說了，「一萬年太久，愛我，就現在」。

(中時電子報)