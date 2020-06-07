比13吋MacBook Pro更早，MacBook Air 2020年款式先換上全新巧控鍵盤(Magic Keyboard)，讓工作、休閒使用上經常得透過電腦打字的朋友，可以藉此感受與先前蝶式鍵盤(Butterfly Keyboard)不同的打字體驗。雖然因此筆電厚度略生，略感沉重，但是打字舒適度上的改變卻明顯有感！讓新MacBook Air成為新一代入門級工作利器。

想要同時擁有便攜性，對於筆電在效能上的要求又沒有如經常需要剪接、修圖等設計師族群那麼高的朋友，MacBook Air輕巧又具記憶度的整體設計與效能表現，一直都是很受消費者喜愛的機種。最新2020年的MacBook Air，搭載英特爾(Intel)第十代處理器，最高可選4核心處理器，1.2GHz 4核心Intel Core i7款式的效能，最高能達舊款1.6GHz雙核心Intel Core i5版本的2倍，即便不是專為影像處理而生，但是若有小型的影像作品編輯需求，也能輕鬆應付。

新款MacBook Air也是一款可看Apple TV+串流影集/電影，還有玩Apple Arcade遊戲的平台。藉由搭配的Intel Iris Plus顯示晶片，編輯影片等需要耗費大量GPU資源的任務，最高能帶來80%效能上的提升。不僅可處理簡單的文書工作，挑戰繪圖運算也更寫意。

MacBook Air 2020年款採用13.3吋Retina顯示器，是採用IPS技術的LCD面板，解析度2560 x 1600，畫素密度達到227ppi。支援原彩(TrueTone)顯示，若是有習慣閱讀電子書，或者是經常用來閱讀論文、內容較長的文字內容的話。原彩顯示(需要在「系統偏好設定」中來啟用)功能可利用高階多通道感應器，將顯示器調整為符合環境光度的顏色與強度，讓顯示的影像更加自然，為長期閱讀眼睛的眼睛降低負擔。

MacBook Air 2020年款採用13.3吋Retina顯示器，支援原彩顯示。(黃慧雯攝)

MacBook Air螢幕邊框也比MacBook(12)吋更小。(黃慧雯攝)

若要外接螢幕的需求，MacBook Air可外接一台5K/6K解析度(60Hz)螢幕、或是2台4K顯示器。當然也可外接蘋果Pro Display XDR專業級螢幕，以多螢幕的方式工作來提升效率。機身左側有兩個USB Type-C連接埠，附上30W USB-C店員轉接器以及2米長的USB-C to USB-C連接線，機身重量約1.29公斤，電力在無線上網模式可維持11小時，攜帶外出工作很堪用。右側則有3.5mm耳機孔。

當然，不能不提的就是macOS 10.15 之後就支援了Sidecar並行功能。可以透過無線或是有線的方式與iPad配合，讓iPad變成Mac的延伸螢幕。如此不僅在外工作也能體驗類似雙螢幕的效率，將在家中的雙(多)螢幕體驗升級行動化。或者想要在工作之餘來點減壓的娛樂，隨時帶在身邊的iPad也能滿足你的需要。

MacBook Air左側有兩個USB Type-C連接埠。(黃慧雯攝)

MacBook Air右側有耳機孔。(黃慧雯攝)

MacBook Air內附充電配件。(黃慧雯攝)

MacBook Air也有搭配720p的FaceTime視訊鏡頭，無論是外出、在家加入視訊會議，或是FaceTime電話，都十分方便，即可上手。具備立體聲揚聲器，支援杜比全景聲，喜歡用外放模式聽音樂、看電影(而非搭配耳機)的話，能享受更有臨場感的音效。

接著來談談最令人有感的巧控鍵盤。MacBook Air 2020版延續過往設計，右側電源鍵與Touch ID整合，用Safari逛電商網站，可用Touch ID授權。開機、下載App也可藉此授權，安全性更為提升。方向鍵也與過去MacBook(12)吋的不同，是完整的倒T形排列，不易鍵入錯誤。敲擊手感有很大幅度改變，不僅鍵程更深，也改善了Butterfly Keyboard敲擊時略有黏滯、且feedback較小的缺點，敲擊鍵盤的音量也更低。如果必須在深夜或是清晨工作，MacBook Air也能讓家人感受到你的貼心。

MacBook Air改換巧控鍵盤，圖為完整鍵盤布局。(黃慧雯攝)

MacBook Air控鍵方向鍵為倒T字形設計(左)，跟MacBook 12吋的佈局(右)不一樣。(黃慧雯攝)

MacBook Air改換巧控鍵盤，電源鍵與Touch ID整合。(黃慧雯攝)

MacBook Air改換巧控鍵盤，鍵程更長、打字的音量也降低(跟MacBook 蝶式鍵盤(右)比較)。從圖來看，也可看見兩者的玫瑰金顏色略有不同。(黃慧雯攝)

MacBook Air這一代更貼心的儲存容量升級，價格卻仍舊親民，教育用入門價不用三萬。還延續了先前的機身顏色，更能塑造專業形象的太空色、經典的銀色，還有給人更溫暖感受的玫瑰金，通通可選。想體驗Mac、想升級Mac，還是想要無負擔入手Mac，新MacBook Air都是你不能不考慮的最佳選擇之一。

(科技)