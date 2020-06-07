蘋果供應鏈方面已經在使用 LTPO 背板技術為 2021 年 iPhone 打造 OLED螢幕。據稱，蘋果尚未在2020年推出iPhone 12，但其供應鏈已經在為明年的高級版本iPhone機型開發採用LTPO背板技術的OLED螢幕。目前，蘋果公司已在Apple Watch Series5上採用LTPO背板技術。

採用LTPO技術生產的螢幕背板可以為設備提供更長的電池壽命，及加入ProMotion自適應刷新等新功能，並為常顯功能鋪平道路。

此前消息人士Max Weinbach和Jon Prosser表示蘋果有望在iPhone 12中加入ProMotion自適應刷新功能，但顯示器分析師Ross Young認為，如果蘋果計劃在iPhone上支持ProMotion ，那麼LTPO是必不可少的，因為它允許當設備處於非活動狀態時提供低至 1Hz的螢幕可變刷新進而優化電池壽命。

(中時電子報)