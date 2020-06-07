美國非裔男子佛洛伊德遭白人警察以膝壓頸不當執法致死，引起全國眾怒，示威遊行已在全美上百城市延燒，至今未減。據《紐約時報》報導指出，隨著示威聲浪遍布全美，即使仍有出現警察願意以單膝下跪方式傾聽抗議者訴求，但一波波的示威也如同「照妖鏡」，讓更多警察執法暴力原形畢露。

全美一波波的示威也如同「照妖鏡」，讓更多警察執法暴力原形畢露。

佛洛伊德死後近兩週以來，全美至少600個城市出現示威，成千上萬民眾走上街頭抗議制度性的種族歧視與警察暴力，雖然大部分示威多屬平和，但仍傳出不少警民衝突。報導指出，如同非裔佛洛伊德（George Floyd）在明尼阿波利斯之死所引爆示威潮一樣，愈來愈多警方暴力執法影片上傳至社群媒體後，讓這些影片變成了揭露警方醜態的「照妖鏡」。

報導指出，最新一起意外是紐約州水牛城的兩名警員將一名75歲老翁推倒在地，當場倒地不起並流血滿地的畫面，讓原本起於種族歧視的示威，更擴大至要求警方改善執法。不過，雖然這兩名警員已停職，但其他57名緊急應變小組認為他們只是聽命執行任務，並沒有錯，已全部辭職。

「邁阿密前鋒報」（The Miami Herald）記者也拍到佛州勞德岱堡（Fort Lauderdale）員警朝手無寸鐵的女示威者頭部發射海綿橡膠子彈，害她眼窩被打爆。另外，肯塔基州路易斯維爾近日正上演大規模示威，正當國民兵驅散抗議人群，警方宣稱因有民眾持槍攻擊開槍還擊，不料射中之前常免費提供警方燒烤的麥卡迪（David McAtee），中彈後倒在路邊，沒人將他送醫救治，最後不幸慘死街頭。

另外，美國民權聯盟（American Civil Liberties Union）和其他團體控訴川普和高官，川普為了赴白宮附近的聖約翰教堂拍照，高官不惜動用催淚瓦斯、橡膠子彈和聲波砲。

這些路人捕捉的影像或現場轉播畫面，顯示這些情節在全美大大小小的城市示威現場上演。北卡羅來納州1名律師今早更在推特上傳他所彙整的近300支警方暴力影片。

而據美國有線電視新聞網報導，對於示威演變成全國動盪，美國聯邦調查局（FBI）局長克里斯多夫·雷（Christopher Wray）坦言，遭警方活壓死的非裔男子佛洛伊德（George Floyd）畫面，令人深感不安，這顯示民眾對執法者失去信任的速度有多快 。

(中時電子報)