已經退休10多年的陳奶奶，平日喜歡種菜，照顧自己的農地。某天正想提水澆菜時，卻不小心閃到腰，啪的一聲後跌坐在地。經家人幫忙後勉強站了起來，但依然疼痛難耐。緊急送往急診，照X光發現腰椎第1節扁掉，醫師診斷為「壓迫性骨折」。

之後陳奶奶開始使用背架、止痛藥治療，也躺床休息數天，但疼痛不但沒有減緩，還愈來愈不能站著和走路。後來回到骨科門診追蹤X光，才發現受傷的腰椎已經變得更扁，壓迫得更厲害。於是在醫師的建議下，接受新型椎體成形術治療，術後疼痛顯著改善，可開始活動，慢慢回歸正常的日常生活。

台大醫院新竹分院骨科部醫師蘇盈豪表示，壓迫性骨折常見於有骨質疏鬆的高齡患者，病人常因跌倒或搬重物導致脊椎骨裂開並且垮掉。因為脊椎是支撐身體的主結構，受傷之後日常活動就會受限。病人常有坐著痛，走路也痛的狀況。嚴重者甚至稍微翻身就感到劇痛，最後只能一直臥床。

最早期採保守治療，即臥床到自然癒合，搭配使用背架和止痛藥。然而，破裂垮掉的脊椎，因持續受力，脊椎的變形塌陷可能會惡化，進而造成駝背加劇。更有甚者，塌陷的骨頭壓迫神經，造成下肢癱患或大小便失禁。另外臥床太久，對於肌少症的病人，其肌肉萎縮也會惡化，日後就算骨頭長好了，也可能因為肌肉萎縮造成慢性四肢或背部痠痛。

約在1980年，醫師開始使用椎體成形術（俗稱灌骨漿、灌骨水泥）治療壓迫性骨折，即醫師利用中空穿刺針，將骨水泥填充至脊椎塌陷處提供支撐力。術後會感到疼痛明顯改善，且避免脊椎持續塌陷。近年，愈來愈多的醫學實證指出，以此方式治療更優於保守治療。

早期的椎體成形術雖有不錯的臨床效果，因骨水泥質地較稀，容易有流動造成骨水泥滲漏的問題。若滲漏到神經孔可能造成神經壓迫；滲漏到肺部血管可能造成肺栓塞或呼吸衰竭；滲漏到椎間盤則有可能造成鄰近的脊椎骨折。此外，對於脊椎塌陷及後凸嚴重的病人，骨水泥只能填充骨折缺陷，無法矯正變形。

新一代的椎體成形術採用高黏稠式骨水泥，可降低骨水泥滲漏到神經孔、血管或是椎間盤的風險。此外，新一代的椎體成形術結合新型術式或微創工具，更大幅提升安全性。例如，在矯正脊椎變形方面，利用氣球撐起塌陷 （Balloon kyphoplasty），或是脊椎千金頂（SpineJack）等，透過椎體內裝置撐起塌陷的脊椎，可改善駝背及避免脊椎變形等相關後遺症。而且，新一代的液壓型注射裝置，用微小口徑（約2mm）的穿刺針就可完成骨水泥填充，降低傷口和組織破壞的不適感。

蘇盈豪說明，由於脊椎骨折的病史、症狀、變化及臨床問題每個人不盡相同。再者，不同的骨質密度，或有不同的內科疾病，如免疫力不全，或惡性腫瘤病史等，都需要做進一步的檢查，或採用不同的治療方式。因此，建議民眾若有脊椎壓迫性骨折時，可諮詢相關專業的醫師，方能得到最好的醫療照護。

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(中時電子報)