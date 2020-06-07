桃園市郭姓男子在臉書結識多名少女，藉口玩遊戲，佯稱贏了給2500元，輸了要自拍裸體或自慰影片，脅迫少女自拍裸照後，再以裸照逼迫少女介紹朋友陪他玩遊戲，甚至要脅少女上床，共有7名少女受害，高等法院依違反兒童及少年性剝削防制條例判處郭男徒刑4年，郭男另涉強制、恐嚇等罪判拘役120天。可上訴。

判決指出，臉書暱稱「借幹一下」、「愛妮妮」、「陳東東」的郭男，去年3月底在臉書認識17歲少女，以玩遊戲為由，佯稱贏了給2500元，輸了要自拍裸露影片交換，引誘少女上鉤，少女輸了雖一度拒拍，但郭男多次來電逼迫「願賭服輸」，只好拍了3分鐘的裸胸影片給郭。

結果郭男食髓知味，要求少女再玩遊戲，輸了換拍裸露下體淫片，少女拒絕後，郭將先前影片截圖後一再威脅少女，逼她介紹別人來陪玩遊戲，若不從就要將裸照散布。

郭男從少女的介紹及臉書，自去年4月至6月間，又陸續認識多名少女，均以相同手法誘騙少女，並拿先前被害少女自拍裸照威脅，要求她們拍裸照、影片、裸體視訊，甚至要求上床。

郭男恐嚇少女若不配合，要將裸照上傳成人網站、告訴男友，或到她上班地點砸店，還嗆聲「被林北抓到，會墊給你死」，共有7人受害，其中有4人拒絕配合，未讓郭男得逞。

一審依脅迫使少年製造猥褻行為之電子訊號罪、脅迫使少年製造猥褻行為之電子訊號未遂罪判處郭男徒刑4年，另郭男涉犯恐嚇危害安全罪、強制罪判拘役120天，可易科罰金12萬元。

郭男認為判太重，上訴高院求輕判，但遭駁回，高院維持一審刑度，可上訴。

(中時 )