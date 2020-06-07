許多網路文章指出，食用油例如椰子油、橄欖油有防曬、保養的功效，而且溫和不刺激皮膚，又不傷害環境，一舉數得，專家卻認為，這些恐怕有爭議。

食用油防曬？專家：不可能

「現在知道橄欖油能防曬不嫌晚」、「椰子油是最天然的防曬乳液」、「椰子油內含SPF4的防曬係數，能防曬、阻隔肌膚受紫外線的傷害、預防長曬斑」，網站文章洋洋灑灑寫出食用油防曬的神奇功效，橄欖油、椰子油中有防曬成分，不厚重又環保，可以當作防曬油使用。

然而日前有一位英國人，長期用食用油防曬，突然鼻子上出現黑點，還不停流血。檢查後確診罹患皮膚癌，接受腫瘤切除後仍有癌細胞，最後只好把整個鼻頭切除，導致鼻子變形、留下巨大的凹洞。

到底食用油能不能拿來防曬？美之道皮膚科診所院長邱品齊指出，常被用來防曬的包括橄欖油、椰子油，有防曬效果但非常弱，且一般使用防曬乳，建議是每平方公分要有兩毫克的量，食用油比防曬乳更油，量也不太可能塗那麼多，所以用來防曬沒什麼意義。

「之所以會有用食用油防曬的風潮，是因為之前有研究指出防曬油的某些成分會傷害珊瑚，所以自然愛好者就開始鼓吹用食用油防曬，這樣的做法爭議性很大，目前也沒有廠商敢做純天然植物油的防曬用品，」邱品齊說。

台安醫院皮膚科主任曾德朋也指出，食用油是否導致皮膚癌，沒有相關的研究，食用油雖然有抗自由基、抗發炎的物質和維生素E，但防曬的成分少，很多網路資訊都說椰子油可以防曬，這是錯誤的說法。

食用油防曬風險極高，專家建議還是使用常規的防曬乳。（圖片來源：pixabay）

食用油拿來保養、卸妝？不確定性高，且容易長「這個」

椰子油、橄欖油可以拿來保養，但要看油品的品質和味道。邱品齊指出，一般常用的橄欖油，又分冷壓初榨、橄欖粕油、冷壓非初榨，當中的營養物質就有差別，橄欖粕油、冷壓非初榨通常會用在手工皂，冷壓初榨的橄欖油抗氧化物質保留完整，或許可以當作保養品。

另外是味道。一般烹調用的如芝麻油、花生油、大豆油等等都可以拿來保養，大豆油護膚的物質比橄欖油和椰子油少，芝麻油、花生油味道比較重，一般人還是比較喜歡無味道或味道清爽的油品塗抹在身上。

使用食用油保養，要注意油品的品質和味道，不確定性比普通保養品高。（圖片來源：pixabay）

以實用性來說，油只有保濕效果，「這些油品當中有確有維生素E，高濃度的維生素E可以抗老防皺，但食用油不可能達到有效果的濃度，全身擦得油膩膩的也很不舒服，」曾德朋說。

保濕或許可行，使用方式就是跟一般保濕乳液或凡士林一樣，洗完澡後塗在皮膚上，「過敏機率不高，最常碰到的是長痘痘，」邱品齊指出，油和經過乳化的乳霜、乳液不同，「乳化之後的乳霜不會像食用油般會直接滲進、堵塞毛孔，可降低長痘痘的機會。」

如果使用過出現皮膚問題就該停止，但如果已經長痘痘了，要回復原貌就要很長一段時間，不建議冒險。

有些銀髮族如果四肢比較乾燥，活動力卻不佳、不方便外出買乳液，可以適度使用橄欖油保濕。至於油品腐敗氧化的問題，前一夜使用、隔天洗掉不會有太大問題，但平時的油品保存很重要，不要放太久、用小瓶子裝盛放在陰涼處。

那麼用來卸妝呢？邱品齊指出，卸妝可以，卸完妝後臉要洗乾淨，否則還是會長痘痘，一般不會有太大問題；曾德朋卻認為，要能夠清潔妝品，一定要有界面活性劑，食用油不可能加入這些東西，「台灣保養品、卸妝產品、防曬產品容易取得，沒必要用食用油來保養或防曬，而且食用油也要看等級和品質，品質高價格就貴，動輒數千元，一瓶藥妝店販售的乳液才幾百元，用食用油保養成本太高了。」

邱品齊也強調，整體來說，食用油保養、卸妝，油品的品質、製作方式等等跟標準化的保養品相比，不確定性太高，台灣取得這些產品相當容易，實在沒必要使用食用油。

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(中時電子報)