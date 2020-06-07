壓力、孤單和睡眠不足會造成免疫力大幅下降，若此時正好暴露在有病毒的環境下，人們受感染的機率會提高，這是2020年３月刊登於《神經科學新聞》的研究所指出。

該研究由萊斯大學學者所進行，研究者在工作場域中，透過多種方式來預測誰會得到感冒，以及罹患不同形式的呼吸道系統疾病，並從中瞭解哪些原因使容易生病者的抵抗力較弱。

研究發現，壓力、孤單和被打斷的睡眠，會使免疫系統中促發炎細胞激素(proinflammatory cytokines)產生過度反應，造成上呼吸道感染症狀持續，這些影響也同樣適用於新冠狀病毒。

研究指出，持續數周的長期壓力、較少時間與他人相處而感到孤單以及睡眠不足，是削弱免疫系統的三大關鍵因素，讓人們更容易感染新冠肺炎；先前的研究也指出，同樣健康、非免疫力低下的人，較少與他人相處及暴露於感冒病毒的人，比常外出與人社交者更容易生病且出現更嚴重的症狀。

中山醫學大學附設醫院精神科主任賴德仁表示，從臨床中發現，長期處於壓力情境下，容易產生焦慮、憂鬱症狀而間接影響睡眠，像是睡覺時仍想著還沒完成的事情使大腦無法休息、交感神經失調而過於興奮沒有睡意、飲用含咖啡因的飲品而無法好好入眠等情況，而造成情緒不佳、注意力不集中、胃食道逆流、高血壓等問題，長時間處於慢性壓力與間斷睡眠會導致免疫力下降，增加疾病感染風險。

若因睡不著而使用錯誤的方式助眠，像是喝酒或抽菸反倒會更無法入眠，建議設定「擔心時段」，擔心的時間過了就先將心中的不安暫放，縱使壓力很大，也不要晚睡或不睡覺，尤其12點到凌晨2點，是睡眠的黃金時期。

若想減低因壓力、孤單及睡眠不足造成免疫力下降，賴德仁建議，面對壓力時可正向思考，如何從逆境中學習、獲得些什麼，有時選擇暫時離開、逃避壓力也是一種面對的方式；若是感到孤單者，可先找出原因，平時多參與社會服務，擴大社交圈，與他人維持良好的互動，陪伴自己度過喜怒哀樂，如果仍無法改善，建議應主動向熟悉的人或專業人士求助。

董氏基金會心理衛生中心主任葉雅馨強調，當被迫改變過去的習慣，就很容易產生壓力，當有睡眠困擾時，建議允許自己有一兩天睡不好的情況發生，別因為無法如以前倒頭就睡而過於擔心，一睡不著就很緊張或煩惱，會加重失眠的狀況，可試著練習腹式呼吸放鬆身心，避免睡前喝牛奶，反倒需起身如廁而影響睡眠，如果還是很擔心、無法停止大腦思考，不妨打開手機的記事本或利用便條紙將想到的東西記下，甚至拿一本自己不愛看的書來讀，讓自己在眼睛疲勞下漸漸入眠。

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(中時電子報)