Robin KNOCHE 續約的談判失敗已宣布賽季結束後離隊（圖片來源︰達志影像）

【德甲足球】[沃夫斯堡@文達不來梅][06/07(日)19:30][編號630][單場+場中]

文達不來梅於剛剛週中的比賽當中再次被對手以頭球攻破大門，已經是本賽季第16次，是目前德甲因頭球掉球最多的一隊。另外不來梅於定位球失球的數字高達20次，同樣也是德甲當中最差，在防守上不管是佈陣、集中力、隊友之間的默契都出了很大的問題。土耳其中場主力後腰NuriSAHIN因大腿受傷沒辦法出賽，對球隊由守轉攻上的串接力影響很大。

沃夫斯堡的瑞士邊後衛KevinMBABU上一場比賽取得個人於本賽季的第2個進球，也是沃夫斯堡本賽季的第10個頭槌進球，目前是球會史上的最高紀錄。德國中衛Robin KNOCHE與沃夫斯堡於續約的談判失敗，已宣布在本賽季結束次後離隊，他是球隊的中衛先發首選，這消息也許會影響他在餘下比賽的表現。本賽季於德甲比賽攻進了7球的瑞士中場前腰RenatoSTEFFEN因已累積了5張的黃牌本場需要停賽，對沃夫斯堡來的進攻力會削弱不少。

文達不來梅原本在復賽之後取得了3戰2勝1平的成積，保級漸見希望，可惜剛剛埂週中的補賽卻在主場敗給法蘭克福，除了士氣受挫，也看得出在連場比賽替補深度不足的狀況之下，實力值得憂慮。沃夫斯堡目前積分榜排名第6，目標向著下賽季的歐洲賽席努力。上週的主場比賽以1:2不敵法蘭克福，雖然最近3場當中只有1勝2敗，但再看作客的成績，沃夫斯堡最近5場就有4勝1平，作客表現反而不錯，本場比賽對上狀態低迷的主隊不來梅應該有機會取勝。

文達不來梅最近6次主場對上沃夫斯堡當中有5次總進球都在3球或以上，而雙方最近4次對賽當中有3次文達不來梅半場領先。

沙爾克04主帥DavidWAGNER感到無計可施（圖片來源︰達志影像）

【德甲足球】[沙爾克[email protected]柏林聯][06/07(日)21:30][編號633][單場+場中]

柏林聯中場Robert ANDRICH本週停賽結束可以復出，中衛ChristopherLENZ傷勢也全癒可以上陣。上一場比賽對上慕森加柏以替補身份上陣的挪威中場Julian RYERSON在比賽中意外受傷本場應該沒辦法上陣。

沙爾克04是在復賽之後表現最差的一隊，主帥DavidWAGNER也許已經無計可施，上場也起用了曾說過不再重用的守門員AlexanderNUBEL代替表現不穩的MarkusSCHUBERT把守最後關；另外也選用了西班牙中衛JuanMIRANDA、法國前腰Jean-ClairTODIBO、奧地利前鋒MichaelGREGORITSCH來取代塞爾維亞中衛MatijaNASTASIC、德國中衛BastianOCZIPKA以及奧地利前鋒GuidoBURGSTALLER 的先發位置正選，可惜事與願違。在主場對上文達不來梅的上半場比賽當中表現十分差勁，控球指數竟然只有20%，最後也是戰敗收場；本週比賽更有美國前腰WestonMcKENNIE累積了5張黃牌而需要停賽，他是沙爾克04在復賽之後表現比較優秀的一員，他的缺陣對進攻力會削弱不少。

沙爾克04於聯賽已經連續11場不勝，本場如果再不能取勝的話將會是球隊的最差紀錄，也是在德甲復賽之後4輪比賽唯一全敗的球隊，當中只有1顆進球。柏林聯同樣4輪沒有1勝，只有賽平1場，攻進2球。雙方近況都是比差的，沙爾克04因上半季已經拿到了足夠的積分保級壓力不算太大，但本場比賽也需要力球1勝來重振士氣。

奧格斯堡新主帥HeikoHERRLICH作出大幅調整後球隊表現在改善（圖片來源︰達志影像）

【德甲足球】[科隆@奧格斯堡][06/08(一)00:00][編號640][單場+場中]

奧格斯堡上一場對上柏林赫塔，新主帥HeikoHERRLICH在陣容上作了6名先發球員的大調整，雖然結果也是敗給了柏林赫塔，但整場的表現下來已比先前的比賽作出了不少的改善；本場比賽荷蘭中衛JeffreyGOUWELEEUW停賽結束可以復出，對防守線上有著穩定的作用。

科隆後衛RafaelCZICHOS已經傷癒，上一場主場對上RB萊比錫的比賽已有上陣，另外輪換上陣作賽的有後衛Noah Katterbach、中場JonasHECTOR、奧地利中場FlorianKAINZ。而本場比賽預計荷蘭後衛KingsleyEHIZIBUE、前鋒DominickDREXLER以及之前帶有輕微傷勢的中鋒MarkUTH會復任先發。上一場替補上陣的前鋒DominickDREXLER因累積了5張黃牌，本場將會跟比利時後衛SebastiaanBORNAUW一同停賽。

中下游之戰。奧格斯堡在復賽之後只有贏過狀態低迷的沙爾克04，而最近兩場比賽都沒有進球，攻力一般。而科隆在復賽後的最近4輪比賽只有2平2敗，狀態也不遑多讓，再加上前鋒線上有傷患及停賽的問題，本場雙方的進球數應如同之前的對賽一樣都不會多。雙方最近2次聯賽對賽都打平，而最近6次聯賽對賽當中有4次開總進球都在2球或以下。

(中時電子報)