眼見NBA通過本季22隊重新在奧蘭多開打方案，最興奮的人絕對是湖人明星前鋒「小皇帝」詹姆斯！湖人傳奇球星沃錫受訪時表示，詹皇相當迫切想要看到本季重新開打，畢竟湖人今年爭冠機會很高，甚至詹皇自認很有機會奪下生涯第4冠。

「我不擔心資深老將的復賽狀態，他們維持很好比賽狀態，也隨時可以上場，」沃錫表示，「年輕球員的話，你知道他們或許會有點下滑，但詹姆斯早已全神貫注，他想要這次奪冠機會，也始終認為要不是爆發疫情，他們很可能摘冠了。」

也難怪詹姆斯擁有如此自信，他在本季來到生涯第17個球季，表現反而像是重返巔峰，場均25.7分、10.6助攻與7.9籃板，更帶領湖人在停賽前，拿下49勝14敗的西區龍頭戰績，甚至全明星周末過後，接連擊倒公鹿、快艇兩大強敵。

隨著NBA決定8月1日在奧蘭多迪士尼世界的廣闊世界體育綜合園區重新開打，沃錫認為詹姆斯早已準備好了，「詹姆斯已經真正在帶領這支湖人隊了，這是很好的機會，他不想因為疫情而喪失，也不斷鼓吹復賽，如今他得償所願了。」

(中時 )