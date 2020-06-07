居住在日本的山本先生，是1名朝九晚五的標準上班族，由於上班繁忙，生活中唯一的休閒就是開著愛車兜風。某天的休假日，山本ㄧ覺到中午，隨意煮了碗泡麵食用，便拿著鑰匙開往六甲山，執行自己日前計畫已久的行程。

山本認為，六甲山是至今自己仍未開過的地形，自己也是喜愛接受挑戰的車手，便獨自一人開著愛車前往目的地。歷經1小時的車程，山本開到了六甲山最著名的髮夾彎地形，此地形的行駛的難點，在於極長直線後馬上接180度的大轉彎，而且是連續好幾個這樣的路線反覆著，當然對於經驗老道的山本根本是駕輕就手。

山本開到第2個髮夾彎路線時，他突然聽到車後有個爆裂引擎聲，從後照鏡觀看出是1台重機摩特車。（示意圖/達志影像/shutterstock提供）

山本開到第2個髮夾彎路線時，他突然聽到車後有個爆裂引擎聲，從後照鏡觀看出是1台重機摩特車，此時這位騎士立即催油門，加速到山本愛車的右方，立即將安全帽的護目鏡往上拉，並往左邊對著山本車子叫囂：「擋路阿!阿呆!笨蛋!」山本基於山洞漆黑，又獨自一人相當害怕，只看用眼角餘光稍做觀看，便不以為已不再思考此怪事。

同樣的情境又再次上演，相同的爆裂聲、騎士、重機，ㄧ樣來到山本愛車的右方，再次以相同方式叫囂後，又快速騎乘離去。山本認為，或許這只是巧合吧。卻沒想到前2次的情境又3度上演。（示意圖/達志影像/shutterstock提供）

然而，同樣的情境又再次上演，相同的爆裂聲、騎士、重機，ㄧ樣來到山本愛車的右方，再次以相同方式叫囂後，又快速騎乘離去。山本認為，或許這只是巧合吧。卻沒想到前2次的情境又3度上演，山本鼓起勇氣，決定要正面觀看此騎士到底意圖什麼?因此當騎士一樣來到愛車右方，並開始向車窗大聲叫囂時，山本立即臉部向右轉，但也驚嚇到差點沒握好方向盤差一點出車禍。

山本已注意到前方又是個180度大彎道路線，山本準備開始將方向盤向右慢慢傾斜，此時的重機騎士卻毫不猶豫的猛衝前進，直衝撞出護欄騰空在空中，停留幾妙後因重力加速度往山谷深處底部墜落，至於坐在騎士背後的老人此時是飄浮於半空中，對著山本露出邪惡的奸笑，便立便閃光一現消失不見。（示意圖/達志影像/shutterstock提供）

原來，山本看到騎士的面孔，可以用被砂士車碾壓過36次的不成人形來比喻此為騎士，他的臉已經模糊到幾乎無法清楚知道長像，眼珠子ㄧ顆已不知掉落何處，鼻梁整個內凹，嘴唇損裂到臉頰兩側，山本可以很清楚看到還有1位老人坐在騎士的身後，老人面容蒼白身穿黑袍，簡直可以形容是死神也不為過，就只差沒有手持一把鐮刀的差距。然而，山本已注意到前方又是個180度大彎道路線，山本準備開始將方向盤向右慢慢傾斜，此時的重機騎士卻毫不猶豫的猛衝前進，直衝撞出護欄騰空在空中，停留幾妙後因重力加速度往山谷深處底部墜落，至於坐在騎士背後的老人此時是飄浮於半空中，對著山本露出邪惡的奸笑，便立即閃光一現消失不見。

山本立刻通知警方前來，偵辦過程中，山本詢問山谷是否有任何捷徑，得來的答案則是沒有，開始讓山本冒出冷汗。事後警方與法醫搜查山谷底部，赫然發現ㄧ具年輕騎士屍體，經勘驗之後得知此騎士早已死往3天了。警方推斷，山本所看到的騎士叫囂重複過程，可能是此年輕騎士被地縛靈纏身，才造上演重複戲碼，也認為山本有可能是被此靈鎖定為下一個糾纏對象。

(中時電子報)