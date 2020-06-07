王金平日前出席台灣師範大學98週年校慶大會，會後接受媒體聯訪時透露，台灣制憲基金會董事長辜寬敏認為中國國民黨重起機會不大，希望他重新成立新政黨消息曝光後，立刻掀起網友們熱議，有人持正面態度，但也有人認為「拍謝哦有人組了，下次請早」、「就是台灣民眾黨啊！」

王金平在活動中自曝，有次遇到辜寬敏，辜寬敏認為國民黨要再重起的機會不大，「他希望我能夠有機會來重新成立一個新的政黨。」不過，針對此消息，辜寬敏秘書回應媒體詢問相關訊息時表示，兩人只是閒聊而已，真的沒有這件事。而王金平昨(6日)也再次回應「怎麼可能？用膝蓋想也知道！」

然而，此消息也引起外界關注，不少網友在批踢踢留言寫下，「阿北又贏了，阿北麾下人才濟濟」、「不用那麼麻煩了 去民眾黨意義也一樣」、「已經有民眾黨了啊，阿北政績+1」、「柯P:你們現在是怎樣?」、「已經有台灣民眾黨可以跳槽了」、「不甘寂寞XD」。

但也有另一派網友認為「他挺適合的」、「老王的黨我加入」、「只有這樣 國民黨才有活路」。

(中時電子報)