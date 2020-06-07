勇者前往韋弗利山療養院探險(影片源自Youtube)

韋弗利山療養院（Waverly Hills Sanatorium），位於美國肯德基州的一間廢棄療養院，最初建立時是一所學校，1900年代初期，肺結核嚴重爆發，1910年改為肺結核療養院，可容納40至50名病患，之後變成老年與精神病患之家，最後在1982年關閉，據說該處死亡人數達上萬人，還有護士輕生，成為知名靈異景點，也有不少人曾捕捉詭異畫面。

療養院裡有一條最知名的「死亡隧道」，原本是工人的出入口，因為當時肺結核死亡率高到每天都有人過世，因此療養院利用隧道運送屍體，一來是不想讓病患看到、二來是醫生認為可以降低傳染率，據說在此往生的病患超過6萬人，所以該隧道是整棟醫院最陰森的地方，也有不少國外節目前往試膽。

其中位於5樓的502病房，根據當地謠傳，有兩位女士在裡面徘徊，一位是1982年上吊輕生的護士；另一位則是從502病房跳下身亡；還有在3樓與4樓樓梯間遊玩的兩位小朋友提米（Timmy）、以及瑪莉（Marry Lee），很多人看到他們在走廊玩耍，甚至有探險者拍到疑似瑪莉的身影，成為知名靈異照片。

瑪莉的眼睛動了，影片約12分03秒處（影片源自Youtube）

而台灣節目《來自星星的事》，曾有藝人在節目分享韋弗利山療養院的故事，當講述到瑪莉時，節目上瑪莉的照片眼睛疑似動了一下，因為影像非常清楚，一度在網路上掀起熱議。

(中時電子報)